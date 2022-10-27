Столкновение России с Западом было неизбежно, независимо от СВО – Путин

Новости Украины

Запад несет ответственность за конфликт на Украине, но столкновение было неизбежным.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, выступая на Валдайском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно Запад довел до нынешней ситуации на Украине. Мы что ли совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая СВО? Нет, не мы же это сделали. Важно то, что тектонические изменения происходят и будут происходить. И наши действия здесь ни при чем. Они просто высвечивают происходящие события более ярко и подталкивают некоторые процессы, которые начинают развиваться быстрее. Но в целом они являются неизбежными. Это происходило бы вне зависимости от того, как действовала бы Россия на украинском направлении»,- сказал Путин.

Он признался, что все время об этом думает – о потерях, которые российская армия несет на Украине, но видит в происходящем и позитив.

«То, что происходит, в конечном счете – идет на пользу России и ее будущему. Это связано с укреплением нашего суверенитета по всем направлениям, и прежде всего в экономическом отношении. Ведь совсем недавно мы с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию. Что мы ничего не можем сделать без наших западных партнеров. Стоит им только щелкнуть, и у нас все развалится. Ан нет. Ничего не развалилось. Фундаментальные основы нашей экономики оказались гораздо более крепкими, чем мы сами думали. Это понимание своих возможностей, умения быстро перестроиться в нынешних условиях… Оказалось, что наш бизнес легко перехватывает всех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут: мы ненадолго уходим. Мы знаем эти настроения. Мы осознали, что мы великая страна», – сказал Путин.