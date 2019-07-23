Столкновения в Иджеване как зеркало социальных проблем провинциальной Армении

23.07.2019, Москва, Александр Ростовцев

17 июля в городе Иджеване (Тавушская область Армении) произошли массовые протесты местного населения, переросшие в столкновения с полицией. Выйти на улицы жителей подтолкнул недавно принятый парламентом в начале июля закон об ужесточении ответственности за стихийную лесозаготовку.

В ответ граждане перекрыли автотрассу, соединяющую Армению с Грузией, потребовав разрешить им вырубку деревьев в близлежащем Дилижанском лесу.

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При попытке полиции разблокировать трассу протестующие оказали сопротивления, вооружившись камнями и палками.

В результате столкновений пострадали восемь сотрудников полиции, один из которых госпитализирован с сотрясением мозга. 22 протестующих были задержаны и увезены «в надёжное место», по заявлению начальника полиции республики. По данным главы отдела информации и PR Следственного комитета Армении Наиры Арутюнян, ещё трое явились в полицию добровольно.

По словам Арутюнян, 13 человек заключены под стражу, семеро отпущены под подписку о невыезде, пятеро проходят в рамках уголовного дела в качестве свидетелей. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения места нахождения еще 11 участников беспорядков», – сообщила представитель Следственного комитета.

Генпрокуратура Армении выдала информацию о 59 уголовных делах, возбужденных в текущем году по факту незаконной вырубки леса: «Всего расследуется 73 уголовных дела, 14 из которых было возбуждено в 2018 году. Государству нанесен ущерб в размере свыше 395 миллионов драмов (около $830 тыс)».

Премьер Пашинян, директор СНБ Ванецян и глава полиции Армении Осипян на совещании 18 июля в один голос назвали требования протестующих в Иджеване необоснованными, а их действия – «спланированной провокацией».

В свою очередь родственники задержанных показывают синяки, жалуются на побои и тоже говорят о провокации, но уже со стороны правоохранителей.

По данным губернатора Тавушской области Айка Чобаняна, в 2018 году число уголовных дел по сравнению с 2017 годом возросло вдвое – со 108 до 217, ущерб государству оценивается в 690 миллионов драмов (свыше $1,45 млн).

Также губернатор добавил, что любые попытки незаконной вырубки леса будут пресекаться. Он также отметил, что в год в области вырубается около одного миллиона кубов леса, 90% которого добывается нелегально. При этом, по его словам, около 30% полученной прибыли уходит на подкуп, в том числе должностных лиц.

«Мы ломаем традиционную коррупционную схему. Начаты комплексные мероприятия, которые выявят, кто стоит за незаконной вырубкой, уничтожением леса и коррупцией в области», – утверждает Чобанян.

Чтобы подсластить пилюлю, губернатор Тавушской области сообщил о 276 вакансиях, около ста из которых – в воинских частях.

«Зарплата начинается от 105 тысяч драмов ($220) с вычетом налогов. В текстильной сфере, к примеру, платят 120 тысяч драмов ($250). На дорожно-строительных работах зарплата составляет 8-15 тысяч драмов ежедневно ($17-32). Есть также вакансии в школах», – не очень твёрдо огласил весь список вакансий Чобанян, заодно напомнив, что незаконная вырубка леса – сверхприбыльный бизнес.

Жители Иджевана не разделяют мнения губернатора и жалуются журналистам, что их толкает на вырубку леса отсутствие в округе рабочих мест. По словам местных жителей, никакой незаконной вырубки леса нет, вывозится исключительно валежник или бурелом, выручка от которого небольшая, причем дрова продают главным образом в Араратской долине.

Сообщается, что в дровяной бизнес вовлечены практически все жители Иждевана, имеющие личный транспорт. На вырученные с продажи древесины деньги люди покупают продукты питания. От продажи дров в день остается 5-7 тысяч драмов ($10,5-14,7).

Участники протеста поделились с журналистами историями, из которых следует, что заготовка дров и валежника – труд неблагодарный и опасный, не дающий большой прибыли. За последние 30 лет многие стихийные лесозаготовщики стали инвалидами или погибли под упавшими деревьями. Однако люди вынуждены идти на риск, чтобы кормить семьи. Большинство готовы расстаться с незаконным и опасным ремеслом, если бы им была предоставлена нормальная работа с достойной зарплатой.

Те вакансии, что озвучил губернатор Чобанян, по словам иджеванцев, носят временный характер и потому не прельщают население, так что проблема упирается в хроническую безработицу.

Протестующие также просят губернатора конкретизировать свои слова и показать, где именно в области предоставляют работу за 15 тысяч драмов ($31,5) в день. Говорят, что за такую оплату они готовы бросить свой опасный промысел к чертям собачьим.

Кроме того, как утверждают местные жители, отапливаться дровами в холодный период – это единственный доступный для них вариант, поскольку на отоплении газом или электричеством с их доходами можно очень быстро пойти по миру.

Ереванские хипстеры, представляющие «экспертное сообщество Армении», проблему видят, но решать её собираются в лучших традициях майданной маниловщины.

Так, например, член гильдии адвокатов Армении, Назели Варданян, комментируя акции гражданского неповиновения в Иджеване, соглашается с тем, что одним только ужесточением ответственности за нелегальную заготовку леса проблему не решить. Необходимо, говорит, параллельно разработать программу социального содействия.

По её словам, государство может помочь гражданам внедрить в своих домах альтернативный способ отопления, выдавая беспроцентный кредит на установку солнечных батарей. Правда, адвокат не объясняет, чем люди будут отапливать свои жилища по ночам, в затяжную непогоду, снегопады и облачность, когда от солнечных батарей с водогреями толку примерно столько же, сколько от козла молока.

Лесозаготовителей также предполагается занять посадками деревьев через государственную программу. Утверждают, будто таким образом можно снизить государственный долг, поскольку «Киотский протокол предусматривает выплату развитыми странами компенсаций странам, которые сажают деревья».

Выходит, обитателям Сахары и облысевших украинских Карпат есть где развернуться! Просто пацаны ещё не знают о своём Щастье.

Острую нехватку лесничих также предлагается решить передовыми методами, оснастив леса датчиками звуков. Видимо, датчики уже научились без участия человека заботиться о лесе, выявлять браконьеров и штрафовать нарушителей.

Обычно любящий крутиться в гуще народных масс Пашинян на этот раз предпочёл наблюдать за развитием и гашением конфликта не вылезая из Еревана. Прекрасно знающий, чем живут люди в республике, премьер министр, заявил, что «У человека незнакомого с обстановкой может сложиться впечатление, будто в Иджеване, Ноемберяне, Туманяне, Берде все только тем и живут, что рубят лес. Но это неправда. Этим занимается небольшой круг людей, наладивших коррупционные связи». И предложил населению отапливаться топливными брикетами, производство которых вот-вот будет освоено в республике.

В своей категоричной манере Пашинян также заявил, что по стихийной вырубке леса «компромиссов не будет – это коррупция, от которой богатеет кучка людей».

Населению, занятому на стихийных лесозаготовках, Пашинян предложил открывать малые и средние предприятия, ориентированные на туризм и мелкотоварное производство. Указал путь, в общем.

Безусловно, охранять лес и бороться со стихийной лесозаготовкой необходимо, но ещё более необходимо в экстренном порядке решать такие застарелые социальные болячки, как хроническая безработица. «Развивайте туризм и покупайте в кредит солнечные батареи» – это разговоры в пользу бедных. Безработные люди продолжат рубить лес ради выживания и подмазывать местную власть, чтобы та закрывала глаза.

В окружении Пашиняна ни слова не было сказано о программе экстренной помощи населению Иджевана, и много – об очередном заговоре с целью дестабилизации прекрасного демократического режима. Можно сказать, что конфликт вокруг Дилижанского леса – одна из первых ласточек в череде будущих потрясений, поскольку лечить социальные болячки майдауны не умеют, да и не хотят – не хипстерское это дело.