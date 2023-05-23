«Столкнулись с беспрецедентной атакой». Почему за Белгород отдувается один Гладков?

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Вчера Россия, в частности Белгородская область, столкнулась с масштабной информационной атакой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в своем видеообращении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Вчера столкнулись с беспрецедентной атакой, такого у нас еще не было. Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту с какими-то вещами. Точно чья-то жена, но точно не моя. Ядерная катастрофа, эвакуация Шебекино, Белгорода, звонки моим помощникам с требованием, чтобы я прекратил активность в Грайвороне. Штурм местных жителей и бомбоубежищ. Еще раз убедились — против нас идет настоящая информационная война. Цель — запугать, чтобы паника охватила всю Белгородскую область», — сказал губернатор.

Он призвал доверять только проверенным источникам информации. При этом он ничего не сказал об оперативной обстановке в регионе.

Военный журналист полковник запаса и ветеран Чеченской войны Геннадий Алехин обращает внимание, что Гладков выступает как основной спикер, но нет никаких официальных сообщений пресс-служб силовых структур.

Он сообщил, что связался россиянами в Белгородской области, «которые состоят в территориальной обороне».

«Парень из территориальной обороны, около 50 лет, у него нашли форму терроборонщика и на месте расстреляли, у него была ранена жена. Этот парень состоял в терробороне Белгородской области. К сожалению, несогласованность действий силовых структур. Пограничники – одно, подразделение росгвардии – другое. У терроборонщиков тоже нет таких полномочий, они даже им оружие не выдали, хотя был разговор раньше об этом, они связывались с Росгвардией, но пока этот вопрос повис в воздухе. Это здоровые крепкие мужики, которые прошли горнило первой и второй Чеченской кампаний. Они вполне могли бы участвовать в подавлении этих диверсионных групп», – говорит Алехин.

По его словам, вновь проявилась несогласованность силовых структур.

«И такая тенденция нехорошая, на мой взгляд. Силовики друг на друга списывают свои огрехи. Погранцы на миноборонщиков, миноборонщики на погранцов. На мой взгляд, нет единого центра управления. Хотя бы на примере этой операции. Я не сомневаюсь, что задачи будут выполнены, но вновь проявились старые болячки — несогласованность и прочие все моменты. И в информационном плане один глава района отдувается за всех. Все остальные, как страусы в песок спрятали головы», – считает Алехин.

Прокомментировали ситуацию в Кремле.

«Это вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий. Спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого впредь», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически, это вежливый намек на то, что ответственные структуры прилагают недостаточно усилий для разрешения ситуации», – интерпретировал слова Пескова военный обозреватель Борис Рожин.

В свою очередь политолог, автор тг-канала «Живов Z / Битва за Донбасс» Алексей Живов обратил внимание на важный, по его мнению, нюанс.

«Меня вот что смущает, ведь в Белгородской области объявили режим КТО (борьбы с террористами), но вторглись на территорию области не террористы, а военнослужащие ВСУ. Не припомню, чтобы ВСУ, или ГУР были объявлены в России террористическими организациями. Правовой казус получается. И он гораздо глубже отражается на деятельности российских силовых служб, чем вам может показаться на первый взгляд», – считает Живов.

А экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук указывает на еще одну проблему.

«Часть вчерашней рейдовой группы, совершившей вылазку в Белгородскую область, состояла из ранее обменянных бойцов Азова из Мариуполя. Юридический вопрос- образует ли это событие признаки должностного преступления в отношении причастных к этому обмену?», – задается вопросом Пинчук.

Военкор Герман Куликовский, автор тг-канала «Старше Эдды», считает, что вылазка в Белгородскую область была разведкой боем.

«Сейчас хохол сделает выводы, оценит скорость реакции, оценит информационный эффект и наверняка ещё раз попробует повторить удар, но большими силами. Причём в любом случае данный удар будет демонстрационным и его целью является отвлечение наших сил и средств от направления главного удара», – полагает Куликовский.

При этом с украинской стороны появилось видео захваченного погранпункта Грайворон с надписью «Привет из Бахмута».