ВСУ бросили в Курскую область огромное количество техники, стянув её со всех фронтов. Об этом в интервью военкору Марьяне Наумовой рассказал первый командир донбасской интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они не бросают свои оставшиеся резервы, у них там еще должен был быть в одном направлении прорыв. Но мы поломали им планы, ввели сюда и начали громить. Из Крыма ребята приехали, оттуда, отсюда. Ну, как птичники слетелись, можем сказать. Они просто такой сафари здесь устроили, в день 15-20 единиц техники жгут. Такого скопления техники я не помню, чтобы было на Украине. Даже когда контрнаступы на Запорожье у них были, там больше 10 единиц не выезжало. Здесь до 30 единиц они выкатываются. Им их жгут. Там вокруг маленького села, вот мы вчера разговаривали с нашими соседями, там «Ахмат» и 810 или с кем-то они там стояли, они 23 единицы техники сожгли вокруг маленького села. На второй день сожгли 17», – рассказал знаменитый командир.

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«Они все, что получали, скапливали, из других фронтов стянули. Они готовились очень тщательно. Не просто так их готовил Запад, потому что даже в радиоэфирах, что перехватываем название точек и так далее, мы понимаем, что это манер Запада. И плюс эти ребята, которые там, ну, вы сами видите, которые в плен попадают, что они попадают, те, которые там в Германии готовились еще где-то. Это и инструкторы, и сама подготовка замысла именно была с Запада. Поэтому они действуют четко по их плану, но это не работает у нас», – добавил Авидзба.