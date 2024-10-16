«Столько сожженной техники никогда не видел»: комбриг о боях в Курской области

Максим Столяров.  
16.10.2024 08:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 582
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


ВСУ бросили в Курскую область огромное количество техники, стянув её со всех фронтов. Об этом в интервью военкору Марьяне Наумовой рассказал первый командир донбасской интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они не бросают свои оставшиеся резервы, у них там еще должен был быть в одном направлении прорыв. Но мы поломали им планы, ввели сюда и начали громить.

Из Крыма ребята приехали, оттуда, отсюда. Ну, как птичники слетелись, можем сказать. Они просто такой сафари здесь устроили, в день 15-20 единиц техники жгут. Такого скопления техники я не помню, чтобы было на Украине. Даже когда контрнаступы на Запорожье у них были, там больше 10 единиц не выезжало. Здесь до 30 единиц они выкатываются. Им их жгут. Там вокруг маленького села, вот мы вчера разговаривали с нашими соседями, там «Ахмат» и 810 или с кем-то они там стояли, они 23 единицы техники сожгли вокруг маленького села. На второй день сожгли 17», – рассказал знаменитый командир.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

ВСУ бросили в Курскую область огромное количество техники, стянув её со всех фронтов. Об...
Реклама

Реклама

Реклама

«Они все, что получали, скапливали, из других фронтов стянули. Они готовились очень тщательно. Не просто так их готовил Запад, потому что даже в радиоэфирах, что перехватываем название точек и так далее, мы понимаем, что это манер Запада.

И плюс эти ребята, которые там, ну, вы сами видите, которые в плен попадают, что они попадают, те, которые там в Германии готовились еще где-то. Это и инструкторы, и сама подготовка замысла именно была с Запада. Поэтому они действуют четко по их плану, но это не работает у нас», – добавил Авидзба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть