Столько воды в Крыму ещё не было – власти спасают Симферопольское водохранилище

27.06.2022  21:59 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия


Сброс воды из Симферопольского водохранилища спасет гидротехнические сооружения от разрушения.

Об этом в эфире «Крым24» сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сброс воды из Симферопольского водохранилища спасет гидротехнические сооружения от разрушения. Об этом в эфире...

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«Обильные осадки в горах на несколько суток дают активные притоки в водохранилище, – отметил он. – Оно и так было заполнено под завязку, а тут масса резко собралась и пришла дополнительно».

Сброс воды с 25 кубов в сутки увеличили до 50 кубов. К вечеру объемы могут увеличить вдвое, поскольку притоки по-прежнему превышают сброс.

«Такого колоссального сброса не было достаточно давно, но это самое простое, что мы можем сделать для сохранения гидротехнических сооружений – провести контролируемый сброс», – считает Кратюк.

Помимо Симферополя, где в зону подтопления попадают 60 прилегающих к Салгиру улиц от центрального проспекта им. Кирова в сторону железнодорожного вокзала и дальше к поселку Комсомольское, под воду ушли село Укромное и поселок городского типа Гвардейское, где соединяются русла Салгира и Малого Салгира.

Жителей домов возле водотока или расположенных в пойме рек просят приготовится к эвакуации – собрать документы и вещи первой необходимости. Если есть возможность, выехать куда-нибудь на несколько дней до схода воды.

Автовладельцам следует оценить риски выхода рек из берегов и нарастающую скорость потока при выборе мест для парковки.

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