Столтенберг – Кремлю: Вооружим до зубов Украину и придём на диалог

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Новости Украины

НАТО продолжит отправлять на Украину инструкторов и оборудование, что не должно помешать возможному началу диалога Альянса с Россией.

Об этом на совместном брифинге с украинским президентом в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предоставляем советников, инструкторов, проводим общие учения, предоставляем оборудование. Мы поддерживаем Украину, мы укрепляем мощности обороны и ВСУ. Это практическая помощь, которая предоставляется членами Альянса. Мы поддерживаем усилия Украины стать членом НАТО. Также мы даём очень мощный сигнал, что готовы к диалогу с Россией, мы верим, что диалог очень важен, особенно в самое напряжённое время. Поэтому на приглашение к диалогу НАТО-Россия мы готовы сесть за стол, но мы никогда не будем идти на компромисс, когда мы говорим о праве такой суверенной нации, как Украина, решать свой путь», – заявил Столтенберг.