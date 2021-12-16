Столтенберг – Кремлю: Вооружим до зубов Украину и придём на диалог

16.12.2021  18:15 (Мск), Брюссель,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

НАТО продолжит отправлять на Украину инструкторов и оборудование, что не должно помешать возможному началу диалога Альянса с Россией.

Об этом на совместном брифинге с украинским президентом в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО продолжит отправлять на Украину инструкторов и оборудование, что не должно помешать возможному началу...

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«Мы предоставляем советников, инструкторов, проводим общие учения, предоставляем оборудование. Мы поддерживаем Украину, мы укрепляем мощности обороны и ВСУ. Это практическая помощь, которая предоставляется членами Альянса. Мы поддерживаем усилия Украины стать членом НАТО.

Также мы даём очень мощный сигнал, что готовы к диалогу с Россией, мы верим, что диалог очень важен, особенно в самое напряжённое время. Поэтому на приглашение к диалогу НАТО-Россия мы готовы сесть за стол, но мы никогда не будем идти на компромисс, когда мы говорим о праве такой суверенной нации, как Украина, решать свой путь», – заявил Столтенберг.

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