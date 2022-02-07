Столтенберг: НАТО разместит дополнительные боевые силы в Польше и Прибалтике

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Поскольку Россия предпринимает «агрессивные» действия на своей территории и в Белоруссии, страны НАТО должны укрепить военные группировки в Польше и Прибалтике.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обсуждали масштабирование сил России вокруг территории Украины. Сто тысяч человек личного состава разместила Россия с разными возможностями, в том числе медицинского обеспечения, тылового обеспечения, командования и управления. Мы ожидаем, что тридцать тысяч человек российского личного состава будут переброшены в Беларусь. Это самое большое наращивание сил со времён Холодной войны. Такие размещения являются необоснованными, не транспарентными, и находятся близ границ НАТО. Более того, Россия перенесла свои ежегодные ядерные учения на этот месяц. И мы видели уже ранее, что Россия применяет свои учения как прикрытие для агрессивных действий. НАТО должно сохранять свою готовность и бдительность. Мы уже увеличили своё присутствие в восточной части союза, а также повысили готовность сил реагирования НАТО. Мы также рассматриваем возможность размещения дополнительных боевых групп на юго-восточных флангах нашего союза», – сказал Столтенберг.

В свою очередь, Анджей Дуда рассказал, что предложил Генсеку НАТО ещё сильнее укрепить восточные фланги Альянса.

«Мы видим, что происходит. Сейчас Россия наращивает своё присутствие, сейчас ещё больше войск прибывает на российско-украинскую границу. И они также развёртываются в Беларуси. Там уже запланированы военные учения. Нас беспокоит такая ситуация, потому что такое военное присутствие меняет архитектуру безопасности в Европе, особенно если эти войска не вернутся по окончанию учений в места своей дислокации», – вещал он.

Президент Польши добавил, что военная граница между НАТО и РФ фактически увеличивается на сто тысяч километров – за счёт Белоруссии.

«Также есть необходимость укреплять весть восточный фланг, по всей его протяженности. Особенно это касается Польши, балтийских государств и наших южных соседей. Мы должны укрепить весь восточный фланг, это сейчас оправданно», – призывал Дуда.