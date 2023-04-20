Столтенберг о членстве Украины в НАТО – опять ничего конкретного

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Североатлантический альянс с 2014 года уже подготовил десятки тысяч украинских солдат и будет продолжать такую же помощь Украине даже на стадии послевоенного восстановления.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО стоит с Украиной. Мы стояли с вами после российской незаконной аннексии Крыма в 2014 году, мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и на защите вашей страны, и мы будем стоять рядом с вами завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа. На протяжении лет союзники по НАТО подготовили десятки тысяч украинских солдат, с прошлого февраля союзники по НАТО предоставили более 150 миллиардов евро поддержки, в том числе 65 млрд в виде военной помощи. Это позволило вашим войскам отбросить врага от Киева, Херсона, Харькова. И сейчас члены альянса предоставляют больше самолётов, танков и бронетехники. И фонд НАТО для Украины предоставляет срочную поддержку, медицинские материалы, мобильные системы спутниковой связи и передвижные мосты. Всё это делает большую разницу на поле боя каждый день», – сказал Столтенберг.

«Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье, и место Украины по праву в НАТО. И с нашей поддержкой мы сделаем это возможным», – пообещал генсек.