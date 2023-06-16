Столтенберг объявил о серьёзной опасности для морской инфраструктуры

Вадим Москаленко .  
16.06.2023 19:21
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Чтобы защитить подводные оптоволоконные кабеля и газопроводы от «угроз» со стороны России, страны западного блока создают совместный Военно-морской центр.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы защитить подводные оптоволоконные кабеля и газопроводы от «угроз» со стороны России, страны западного...

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Журналисты поинтересовались, насколько руководство НАТО обеспокоено угрозой для морской инфраструктуры (газопроводы и подводные оптоволоконные кабеля) Альянса со стороны России.

«Мы знаем, что у России есть морские мощности, она может проводить действия с целью повредить критическую инфраструктуру НАТО.

Именно поэтому на протяжении многих лет мы работали с вопросами уязвимости инфраструктуры. Это могут быть и газопроводы, и тысячи километров интернет-кабелей, которые очень важны для нашего современного общества – финансовых транзакций, коммуникации и так далее. Это чрезвычайно важно для всех аспектов функционирования современного общества», – трещал он.

«Это одна из причин того, что мы начали работу по расширению наших мощностей. Мы согласились основать Военно-морской центр для защиты морской и подземной инфраструктуры», – вещал Столтенберг.

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