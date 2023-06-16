Столтенберг объявил о серьёзной опасности для морской инфраструктуры

Чтобы защитить подводные оптоволоконные кабеля и газопроводы от «угроз» со стороны России, страны западного блока создают совместный Военно-морской центр.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты поинтересовались, насколько руководство НАТО обеспокоено угрозой для морской инфраструктуры (газопроводы и подводные оптоволоконные кабеля) Альянса со стороны России.

«Мы знаем, что у России есть морские мощности, она может проводить действия с целью повредить критическую инфраструктуру НАТО.

Именно поэтому на протяжении многих лет мы работали с вопросами уязвимости инфраструктуры. Это могут быть и газопроводы, и тысячи километров интернет-кабелей, которые очень важны для нашего современного общества – финансовых транзакций, коммуникации и так далее. Это чрезвычайно важно для всех аспектов функционирования современного общества», – трещал он.