Столтенберг отказал Каспарову, который клянчил деньги на Украину
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг не поддержал бывшего шахматиста и иноагента Гарри Каспарова, когда тот предложил Норвегии одной профинансировать фонд помощи Украине в 100 миллиардов евро, который страны Альянса отказались создавать.
Об этом Каспаров рассказал в интервью украинскому «Каналу 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Глава НАТО сегодня бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Он большой друг Украины. Он ее поддерживает. Его позиция в НАТО всегда была правильной.
Но на одной из конференций в Мюнхене я спросил Столтенберга: «Скажите, Йенс. В Норвегии есть фонд благосостояния, в который складываются нефтяные деньги – полтора триллиона долларов. Из них примерно 10% (150 млрд) Норвегия заработала за счет того, что цены на нефть после полномасштабного вторжения Путина повысились. А нельзя как-то по-божески ситуацию оценить? Не может Норвегия сама все это профинансировать? Вы же деньги заработали. У вас денег хватит на ближайшую тысячу лет на всех норвежцев. Может быть, вы инициативу проявите?». Но как только дело доходит до принятия принципиальных решений сразу возникают какие-то…», – сказал Каспаров.
Он раскритиковал Запад за то, что тот не использует ресурс «нескольких миллионов интеллектуально продвинутых граждан России», которые как сам бывший шахматист всячески стараются навредить своей Родине.
Спасибо!
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