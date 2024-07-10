Столтенберг пообещал Украине «мост к членству в НАТО» из пяти пролётов

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Страны НАТО разрабатывают пять элементов мер, из которых будет выстроен мост, по которому приведут Украину к членству в альянсе.

Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ожидаю, что союзники согласуют существенный пакет мер из пяти элементов. Одним из них является командование НАТО в Украине для оказания помощи в безопасности и подготовке кадров. Это долгосрочное обязательство продолжать оказывать поддержку Украине. Новые заявления о немедленной военной поддержке, включая ПВО и новые двусторонние соглашения о безопасности между союзниками по НАТО и Украиной. И, наконец, мы активизируем наши усилия для достижения полной оперативной совместимости между украинскими силами и силами НАТО, в том числе с новым центром подготовки и оценки в Польше. В совокупности эти пять элементов представляют собой прочный мост для Украины к членству в НАТО. И я уверен, что союзники затем подтвердят свою приверженность тому, чтобы Украина стала членом НАТО», – сказал Столтенберг.

Он добавил, что Украина «всё ближе и ближе».

«Чтобы пригласить нового союзника, нам нужен консенсус, и все союзники согласны с тем, что Украина станет членом ЕС. Но пока слишком рано говорить, когда это произойдёт. Могу сказать то, что мы движемся вместе с Украиной, которая всё ближе и ближе подходит к членству в НАТО. И мы делаем это конкретными действиями, потому что членство Украины, конечно, частично зависит от языка формулировок. Позже мы согласуем декларацию НАТО о членстве Украины», – пообещал генсек.