Столтенберг пообещал Украине переход с советской техники на натовскую

Помощь от НАТО Украине, помимо прочего, будет включать в себя оборудование противодействия химическим и биологическим угрозам.

Об этом на пресс-конференции в Мадриде заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина может рассчитывать на нас столько, сколько потребуется. Страны НАТО продолжат оказывать существенную военную и финансовую помощь.

Сегодня главы государств и правительств стран НАТО согласовали укрепление нашей поддержки. Согласовали усиленный всеобъемлющий пакет помощи для Украины. Он включает в себя защищенную связь, топливо, предметы медицинского назначения и бронежилеты, оборудование для разминирования и противодействия химическим и биологическим угрозам и сотни важных систем защиты от беспилотников.

В более долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от советской военной техники к современной техники НАТО. Усилить оперативную совместимость и продолжать укреплять её институты обороны и безопасности», – пообещал Столтенберг.