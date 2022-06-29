Столтенберг пообещал Украине переход с советской техники на натовскую

29.06.2022  19:51 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Помощь от НАТО Украине, помимо прочего, будет включать в себя оборудование противодействия химическим и биологическим угрозам.

Об этом на пресс-конференции в Мадриде заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Помощь от НАТО Украине, помимо прочего, будет включать в себя оборудование противодействия химическим и...

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«Украина может рассчитывать на нас столько, сколько потребуется. Страны НАТО продолжат оказывать существенную военную и финансовую помощь.

Сегодня главы государств и правительств стран НАТО согласовали укрепление нашей поддержки. Согласовали усиленный всеобъемлющий пакет помощи для Украины. Он включает в себя защищенную связь, топливо, предметы медицинского назначения и бронежилеты, оборудование для разминирования и противодействия химическим и биологическим угрозам и сотни важных систем защиты от беспилотников.

В более долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от советской военной техники к современной техники НАТО. Усилить оперативную совместимость и продолжать укреплять её институты обороны и безопасности», – пообещал Столтенберг.

«Всё это показывает, что мы привержены будущему Украины, и наша приверженность непоколебима. Сильная и независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического пространства», – подытожил генсек дежурной фразой.

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