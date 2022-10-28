Столтенберг признал ведущую роль НАТО в украинской войне

28.10.2022  11:55 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Без помощи НАТО украинская армия не смогла бы так долго противостоять России.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Без помощи НАТО украинская армия не смогла бы так долго противостоять России. Об этом...

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По мнению Столтенберга, то, что ВСУ находятся на тех позициях, где они сейчас, стало возможным благодаря НАТО.

«В Украине продолжается война и потому главным приоритетом является предоставление военной поддержки Украине, что мы делаем как союзники и партнеры НАТО. И эта военная поддержка является беспрецедентной. Она на самом деле помогла украинцам достичь успехов на поле боя», – сказал глава НАТО.

«Конечно, победы на поле боя – это заслуга храбрых украинских солдат. Но без поддержки союзников из НАТО они не смогли бы достичь этих успехов и не смогли бы отбросить российские силы настолько, как мы это видели на протяжении последних месяцев», – заявил Столтенберг.

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