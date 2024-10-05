Столтенберг сдал Зеленского: в начале войны тот прятался в бункере и и не отвечал на звонки три дня

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Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times подтвердил неудобный для украинской пропаганды факт: в самом начале войны Владимир Зеленский отнюдь не находился на передовой борьбы с отражением российского вторжения, а трусливо скрывался в подземном бункере, да так глубоко, что западные лидеры не могли с ним связаться.

По словам экс-генсека, он не мог поговорить с Зеленским в течение двух дней, но когда они наконец поговорили — «разговор был довольно сложным».

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«Большая часть разговора была о бесполетной зоне над Украиной. Он хотел зону без полетов. А я не мог ему ее предоставить», — сказал Столтенберг.

Лишившись поста в НАТО отставной чиновник стал более откровенным в оценках. Так, отвечая на вопрос издания о том, каким он видит развитие украинского конфликта, Столтенберг сказал, что ожидает появления после президентских выборов в США «нового импульса, новой инициативы» по урегулированию ситуации.

Впрочем, добавил Столтенберг, «я не думаю, что это будет означать, что нужно выбросить полотенце и сдаться».

«Это может включать в себя способы попытаться добиться движения на поле боя в сочетании с движением за столом переговоров, Украина все еще должна решать, [когда вести переговоры.] Но мы должны создать условия, которые позволят им сесть за стол переговоров с русскими и получить что-то приемлемое… что-то, что позволит им выжить как независимой нации».— резюмирует он.

Журналист поинтересовался у него, какое решение конфликта он мог бы предложить. Поначалу отказавшись отвечать, Столтенберг затем привел историческую аналогию, напомнив о Зимней войне СССР с Финляндией в 1939 году.

«Финляндия вела храбрую войну против Советского Союза в 39-м году. Они нанесли Красной армии гораздо большие потери, чем ожидалось. Война закончилась тем, что они (Финляндия. — ПН) отказались от 10% территории. Но зато они получили надежную границу», — сказал экс-генсек.

Впрочем, Столтенберг умолчал о том, что ключевым пунктом «финского варианта» в свое время стал постоянный нейтралитет Хельсинки, от которого финны отказались только в прошлом году, вступив в НАТО.

«Украина хочет немедленного членства в НАТО, что является анафемой для Путина. США и Германия выступили против вступления в ЕС Украины, охваченной войной, утверждая, что статья 5 о взаимной обороне означает немедленную войну с Россией. «Есть способы решить эту проблему», — утверждает Столтенберг.