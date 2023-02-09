Столтенберг угрожает Китаю «повторением украинского конфликта»

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Конфликт на Украине может «повториться в Азии», поскольку Китай быстро наращивает свои вооруженные силы и изучает уроки украинского конфликта, «угрожая Тайваню».

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин начал эту агрессивную войну, и он же может с ней покончить, если выведет с территории Украины войска, и сядет за стол переговоров. Но мы не наблюдаем каких-то признаков того, что он готов к миру. Наоборот, Москва готовится к новому наступлению. Поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине оружие, чтобы вернуть свою территорию, и победит в качестве суверенной страны», – сказал генсек НАТО.

Также Йенс Столтенберг отметил, что в странах Азии может вспыхнуть конфликт, подобный украинскому.

«Если Путин победит, это будет проблемой для Украины, но и опасностью для нас всех. Пора направить чёткий сигнал не только Путину, но и другим авторитарным режимам, что когда они прибегают к использованию силы, то не смогут добиться своего. А если всё-таки добьются, мир станет более опасным. Пекин внимательно следит за уроками [конфликта на Украине], и это влияет на его решения. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает свои Вооруженные силы, включая ядерные возможности без всякой прозрачности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню, стараются взять под контроль критическую инфраструктуру стран НАТО. Они угнетают собственных граждан, нарушают гражданские права, и укрепляют стратегические связи с Москвой. Поэтому у союзников по НАТО есть серьёзная обеспокоенность. В этом опасном мире мы должны противостоять угрозам, и ещё больше увеличить расходы на оборону», – резюмировал он.