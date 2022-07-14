Столтенберг: Украине нужно думать не о членстве в НАТО, а о победе над Россией

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Новости Украины

Вопрос членства Украины в НАТО на сегодня не является насущным для Альянса, куда важнее помогать ей одержать победу в ее войне с Россией.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы депутатов Европарламента.

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«В настоящее время есть еще три страны, претендующие на членство в НАТО: Украина, Грузия и Босния и Герцеговина», – заявил Столтенберг.

По его словам, в случае с БиГ есть «серьезные проблемы». НАТО старается помочь стране укрепить демократические институты, но «вы знаете проблемы Боснии и Герцеговины не хуже меня», отметил генсек Альянса.

«Что касается Грузии и Украины, сейчас основное внимание уделяется Украине, чтобы оказать ей поддержку, помочь ей одержать победу как независимому суверенному государству. Это основное внимание – сейчас мы не сосредоточены на членстве. Но, конечно, все, что мы делаем сейчас для помощи и поддержки, а также модернизации украинских институтов обороны и безопасности, также приблизит их к членству на определенном этапе», – заявил он.

Что касается Грузии, то по его словам, основное внимание также уделяется реформам на пути страны к членству.

«Но, как вы также знаете, любое решение о членстве также требует единогласия. Все союзники должны быть согласны. А у нас нет согласия в НАТО, чтобы сделать следующий шаг и разработать план действий по членству в НАТО», – добавил он.