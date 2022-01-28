Столтенберг уверяет, что НАТО не представляет угрозы России

28.01.2022  23:49 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

НАТО стремится улучшить отношения с Россией.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО стремится улучшить отношения с Россией. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил...

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«Я готов сотрудничать, договариваться с Россией и с российским народом. И поэтому мне очень жаль, что агрессивные действия России начиная с 2014 года привели к той ситуации, в которой мы находимся сейчас. Сейчас у нас гораздо меньше возможностей для сотрудничества и переговоров. Но мы готовы сесть за стал переговоров в рамках совета «Россия-НАТО», назначить встречи, поговорить на различные темы европейской безопасности, ответить на российские озабоченности и найти способ избежать нового вооруженного конфликта в Европе», – сказал Столтенберг.

Он уверяет, что НАТО не представляет угрозы России.

«Мы работаем над тем, чтобы осуществить политическое решение и улучшить сценарий. Но мы также готовы к худшему – новому вооруженному конфликту, к тому, что Россия вновь будет использовать военные силы против своего соседа – Украины. И мы призываем Россию к деэскалации, к уменьшению напряжения и к добросовестной работе, к политическому диалогу. Это лучшее для российского народа, это самое лучшее для людей стран НАТО и для всех нас. У России есть выбор. Россия может решить не вторгнуться, не использовать военную силу и уважать территориальные границы всех наций, всех государств в Европе и сесть за стол переговоров. Мы готовы сесть за стол переговоров и выслушать их озабоченности, провести переговоры о вопросах, интересующих Россию и НАТО», – сказал Столтенберг.

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