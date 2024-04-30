Столтенберг в Киеве вызывал на ковёр украинских генералов – Марков

Генсек НАТО Йенс Столтенберг срочно приехал в Киев выяснить перспективы обрушения украинского фронта в течение ближайших недель.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная цель Столтенберга – это всё-таки понять, что будет происходить на фронте. У них главная стратегия такая, чтобы армия Украины выдержала наступление армии России в течение весны- лета 2024 года. А за это время поставить много оружия, набрать много украинских солдат по мобилизации, их обучить, и чтобы к весне 2025 года армия Украины опять была готова идти в наступление.

Ну и сделать это наступление более успешным, чем у них получилось в 2023 году. Понятно, что если украинский фронт рухнет, и ВСУ не удастся остановить наступление, то этот план придётся менять. И сейчас для них новости такие тревожные», – отметил он.