Столтенберг в Киеве вызывал на ковёр украинских генералов – Марков

Любовь Смирнова.  
30.04.2024 18:31
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Генсек НАТО Йенс Столтенберг срочно приехал в Киев выяснить перспективы обрушения украинского фронта в течение ближайших недель.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг срочно приехал в Киев выяснить перспективы обрушения украинского фронта в...

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«Главная цель Столтенберга – это всё-таки понять, что будет происходить на фронте. У них главная стратегия такая, чтобы армия Украины выдержала наступление армии России в течение весны- лета 2024 года. А за это время поставить много оружия, набрать много украинских солдат по мобилизации, их обучить, и чтобы к весне 2025 года армия Украины опять была готова идти в наступление.

Ну и сделать это наступление более успешным, чем у них получилось в 2023 году. Понятно, что если украинский фронт рухнет, и ВСУ не удастся остановить наступление, то этот план придётся менять. И сейчас для них новости такие тревожные», – отметил он.

По словам эксперта, западные СМИ сейчас задают примерно один и тот же вопрос: это что, изменилась стратегия армии России или армия России хочет успеть до прихода больших объёмов американского вооружения? И подобные вопросы строятся на том, что резко ускорилось наступление армии России в районе Авдеевки. Кроме того, в трёх местах теперь идёт более быстрое наступление, и есть какие-то успехи.

«Понять эту ситуацию на фронте, я думаю, Столтенберг и приехал. Я думаю, главные встречи были не Зеленским, а были тайные и закрытые встречи с украинскими генералами, которых прямо с фронта отозвали, с людьми из украинских спецслужб, которые контролируют умонастроения украинских солдат и офицеров, чтобы понять, насколько велика вероятность обрушения украинского фронта в течение буквально ближайших недель», – считает Марков.

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