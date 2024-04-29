Столтенберг в Раде: Ещё не слишком поздно – оружие дадим сейчас, а в НАТО возьмём потом

Елена Острякова.  
29.04.2024 18:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз пообещал, что Украина когда-нибудь станет членом Альянса.

Об этом он заявил сегодня, выступая в верховной раде Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз пообещал, что Украина когда-нибудь станет членом...

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«Украина имеет свое заслуженное право на место в НАТО. В НАТО – будущее Украины, и Украина станет членом НАТО. Это тот путь, который гарантирует вашу безопасность на долгое время. Демократическая, суверенная и свободная Украина, которая закреплена в нашем трансатлантическом альянсе, – означает безопасность всех членов нашего Альянса», – вещал Столтенберг.

Депутаты повскакивали с мест и принялись долго аплодировать. Некоторые из них и так стояли всю речь Столтенберга, растянув в проходах флаги НАТО. Однако генсек решил уточнить свое заявление: когда Украину примут в НАТО, неизвестно.

«Я не могу сказать вам сегодня, когда Украина присоединится. Но работа, которую все мы проводим по борьбе с коррупцией, ставит вас на бесповоротный путь к Альянсу», – трепался Столтенберг.

Зато генсек пообещал, что НАТО возьмет на себя «многолетние финансовые обязательства, которые станут четким сигналом для Москвы, что она не может победить». Кроме того, члены Альянса намерены запустить военное производство, в том числе – на Украине.

«Я четко сказал, если бы перед членами Альянса стоял выбор: достигать целей НАТО или поддерживать Украину, – то в первую очередь должна оказываться поддержка Украине», – объявил Столтенберг.

По его словам, НАТО отправляет на Украину 99% всей своей военной помощи, но задержки в поставках имеют последствия.

«Еще не слишком поздно. Большая поддержка уже идет», – заверил генсек и пообещал транши от США, Британии, Германии и Нидерландов.

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