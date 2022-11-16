Столтенберг: Виновата РФ, но удар по Польше не спланированный, а ракета украинская

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Новости Украины

Реакцией стран-союзников Североатлантического альянса на инцидент с ракетным ударом по территории Польши будет возрастание поставок ПВО и ПРО Украине, а также увеличение концентрации войск на восточном фланге.

Об этом на брифинге заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он призвал дождаться окончания расследования, «однако сейчас нет никаких показателей, что это было плановое нападение, а также нет ни одного доказательства, что Россия готовит нападение на страны НАТО».

«Вследствие проведённого анализа мы рассматриваем вероятность того, что ракеты украинской ПВО как раз могли попасть на территорию Польши. Однако хочу сказать чётко: если это так, то это не вина Украины. Россия несёт полную ответственность за такие несчастные случаи, потому что именно Россия продолжает свою войну на территории Украины», – сказал Столтенберг.

При этом в ходе брифинга генсек несколько раз проронил, что вероятность того, что ракета именно украинская – очень большая.

На вопрос, как повлияет данный инцидент на поставки ПВО Украине, он ответил, что сегодняшняя встреча всё решит, однако можно уже говорить о том, что всё больше членов НАТО и союзников, такие как Испания и Швеция, заявляют о готовности предоставления средств противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам Столтенберга, поскольку признаков спланированной РФ атаки нет, странам НАТО нечего опасаться, так как альянс уже достаточно сосредоточился на восточном фланге, таким образом, чтобы концентрации войск хватило для реакции в случае прямой угрозы странам-членам альянса.

Он добавил, для предупреждения подобных инцидентов НАТО оказывает «безостановочную» помощь обороне Украины, а также добавил, что ПВО НАТО работает круглосуточно. Однако в виду того, что данный удар не был спланированной атакой, нельзя говорить о какой-либо неспособности альянса защитить своих союзников.

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Олег Матвейчев высказал мнение, что изначально польские надежды на 5 статью были тщетны.

«В 5 статье написано, что есть некая коллективная оборона, но ни слова о том, что должно быть применено ядерное оружие, что НАТО всеми силами заступается за кого-то и тд. Помощь, оказываемая стране-члену НАТО, может быть какой угодно – моральной, психологической, помощью в виде памперсов или медицинских масок. Никто не говорит, что эта помощь включает такие вещи, как ядерные удары по агрессору и тд. 5 статья – это огромный обман американцев в отношении всех остальных членов НАТО. Никогда американцы не будут подставлять свои Нью-Йорки и Вашингтоны под ответные ядерные удары из-за какой-то Польши», – сказал Матвейчев «ПолитНавигатору».

«Отсюда и очень быстрая реакция Столтенберга и Байдена, что Россия ни в чём не виновата. Даже, несмотря на то, что им всегда хочется обвинить российскую сторону, и Россия виновата всегда, здесь они чётко понимают, что они просто окажутся в дурацкой ситуации и всё равно не смогут ничего против России предпринять», – объяснил депутат.