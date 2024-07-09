Столтенберг возмутил американского аналитика: «Чистый бред!»

Вадим Москаленко.  
09.07.2024 18:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Страны НАТО не собираются прекращать войну против России – и продолжат снабжать Украину необходимым вооружением.

Об этом в интервью агентству «Face the nation» заявил генеральный секретарь США Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО не собираются прекращать войну против России – и продолжат снабжать Украину необходимым...

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«Реальность такова, что мы способны принимать решения об усилении поддержки Украины, потому что мы все хотим мира. Самый простой способ закончить войну – это проиграть. Но это не мир, это оккупация. Нам нужен прочный и справедливый мир, а для этого надо убедить президента Путина, что он не одержит победу на поле боя. А для этого надо оказать поддержку Украине», – вещал Столтенберг.

Комментируя эти заявления, американский военный аналитик Реймонд Макговерн подчеркнул, что НАТО нечем воевать с Россией.

«У него бред, он живёт в другом мире, как и Джо Байден. Он говорил, что у нас сконцентрировано 500 тысяч военнослужащих в восточной части Альянса.

Но они не отличаются высокой степенью готовности, у них даже нет оборудования, чтобы двигаться вперёд. Так что этот парень просто бредит», – сказал Макговерн в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший сотрудник ЦРУ.

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