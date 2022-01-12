Столтенберг заявил, что НАТО не остановится и продолжит двигаться на восток

«Союзники» НАТО отказываются от требований России не расширять военную инфраструктуру на восток, однако выступают за возобновление диалога с Москвой.

С таким заявлением на пресс-конференции выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас состоялся очень прямой и серьёзный обмен мнениями о ситуации на Украине и вокруг неё и о последствиях для европейской безопасности. Между союзниками по НАТО и Россией существуют значительные разногласия по этим вопросам, которые будет нелегко преодолеть.

Но положительным знаком является то, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и обсудили существующие темы после двух лет, когда такие встречи были невозможны.

Сегодня Россия представила предложения, опубликованные в декабре, направленные на решение её проблем в области безопасности. Они включают требования прекратить приём новых членов НАТО и вывести войска с территорий восточных стран НАТО.

Союзники со своей стороны подтвердили политику открытых дверей НАТО и право каждой страны выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности.

Союзники ясно дали понять, что не откажутся от своей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе, с присутствием войск в восточной части Североатлантического союза», – объявил генсек.