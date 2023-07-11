Столтенберг заявил об отмене ПДЧ для Украины

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Украина вступит в состав НАТО по упрощённой одноэтапной процедуре, без учёта требований ПДЧ, однако условия останутся те же, выполнение которых должны согласовать все страны-участницы альянса.

Об этом на брифинге по итогам первого дня Вильнюсского саммита стран НАТО заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил о выданной в течение года беспрецедентной помощи со стороны стран НАТО Украине. Также генсек подтвердил ранее анонсированный пакет поддержки Киеву для перехода с советских стандартов и доктрин – к натовским. Кроме того, он напомнил о том, что завтра начнёт свою работу совет Украина-НАТО, где примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина станет членом НАТО, мы согласовали снять требование плана действий для членства. Это изменит процесс вступления, он больше не будет двухэтапным, а станет одноэтапным. Также мы чётко дали понять, что Украина получит приглашение вступить в НАТО, когда союзники согласятся с тем, что выполнены условия. Это очень сильный пакет поддержки и очень чёткое указание, как дальше будет развиваться ситуация с членством Украины в НАТО», – добавил Столтенберг.