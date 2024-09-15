Столтенбергу нашли новую работу: он станет новым главой Мюнхенской конференции по безопасности

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«Давос с пушками» обзавёлся новым боссом, сообщает европейская версия POLITICO со ссылкой на эксклюзивный источник, напрямую осведомленный об этом вопросе.

Эта должность дает Йенсу Столтенбергу, бывшему главе НАТО и бывшему премьер-министру Норвегии, возможность возглавить важнейший трансатлантический институт в период повышенной обеспокоенности относительно направления войны на Украине и будущего НАТО после президентских выборов в США в ноябре, отмечает газета.

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С феврале 2025 года Столтенберг займет место Кристофа Хойсгена, немецкого дипломата, который руководил конференцией последние два года, сказал источник. Бывший многолетний председатель Вольфганг Ишингер останется президентом Совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности.

С момента своего основания в 1963 году бывшим офицером вермахта и участником немецкого сопротивления MSC стал ключевым местом встречи на международном уровне конференций. Завсегдатаи в шутку называют его «Давосом с оружием» — отсылка к Всемирному экономическому форуму, который ежегодно проводится в Давосе, Швейцария.

MSC, который посещали как высшие военные чины, так и главы государств, был любимым местом пребывания покойного сенатора США Джона Маккейна и стал обязательным пунктом назначения для высших должностных лиц США, стремящихся встретиться со своими европейскими союзниками.

Ярким событием конференции 2024 года стало выступление вице-президента США Камалы Харрис, в котором она изложила свои взгляды на роль Вашингтона в мире и в НАТО.

Конференция также вошла в историю как место, где в 2007 году президент России Владимир Путин изложил новую и более агрессивную доктрину безопасности, резко критиковавшую НАТО и предвосхитившую его решение 15 лет спустя начать СВО на Украине.

После начала войны на Украине, MSC превратился в площадку с высокими ставками для обсуждения подхода Запада к поддержке Украины, сообщает издание.

«Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский использовал MSC, чтобы обратиться к западным лидерам с просьбой ускорить и расширить поставки оружия в его страну. Тема запрета США на использование ракет для поражения целей в России стала горячей темой для участников MSC. Учитывая все это, председатель конференции играет весьма политическую роль, поскольку его решения относительно докладчиков и повестки дня подвергаются тщательному контролю», – говорится в публикации.