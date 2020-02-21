Стон недобитого карателя: «Украина нас просто кинула»

21.02.2020, Киев, Игорь Петров

Вернувшиеся по обмену АТОшники, поработав «на камеру» ради пиара киевских политиков, впоследствии оказываются никому не нужными и выброшенными на произвол судьбы.

Об этом в эфире «4 канала» заявил член украинского диверсионного отряда, действовавшего на территории ЛНР, вернувшийся на Украину в результате обмена военнопленными Владимир Жемчугов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никому не нужны активные патриоты, нужны марионетки. Власти не нужны такие люди, таких людей наоборот боятся, что прошлая власть, что эта власть» – возмутился он.

Также бывший диверсант посетовал на нежелание Киева помогать вернувшимся на родину «героям».

«Они (украинские чиновники – прим. ред.) только обещают, приходят и говорят: всё будем решать! Была раньше старая власть, теперь мы новая власть. Мы сейчас всё порешаем, прошёл месяц, прошло два, я знаю, пройдет еще четыре, и нету возможности помочь освобожденным с последнего обмена», – негодует Жемчугов.

Затем он рассказал о трудностях в получении материальной поддержи со стороны государства.

«В законе прописана помощь, тем, кто находится в плену, по 6000 гривен в месяц, но это тоже утверждает комиссия, тоже пока не может выплачивать, даже тем, которым была назначена до Нового года, сейчас все выплаты приостановились, даже тем, кто получал», – пожаловался экс-диверсант.

По его словам, многие обменянные жалуются на украинскую власть, которая просто «развела» своих «защитников».

«Двое обменных звонят мне и говорят: «Нас просто кинули! Тут ничего не работает. Мы поехали, поверили, и сейчас возвращаемся в Киев и будем митинговать под администрацией, потому что эта памятка – это просто лохотрон», – рассказал он.

Владимир Жемчугов подчеркнул, что многие бывшие военнопленные по возвращению на Украину разочаровались в своей стране, которая бросила их на произвол судьбы.

«Мы опускаем сами себя, мы позорим Украину. Вот мы – освобожденные, нам тыкали этим в лицо: «Кому вы нужны? Вы пошли за Украину, здесь жили и любили бы Россию, было бы у вас всё нормально, пошли за Украину, кому вы там нужны».

Когда всё это происходит, кто захочет идти за Украину? Кому нужна эта Украина? За неё бороться, за неё воевать, отстаивать её интересы.

Когда ты никому не нужен, когда не дай Бог что-то случится, тебя ранят, возьмут в плен, никому ты не нужен на Украине. Как это не понимает украинская власть, для меня это самое шокирующее», – жаловался Жемчугов.