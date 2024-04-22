Стон ВСУшника: Это магия цифр! Западной помощи едва хватает на несколько дней

Вадим Москаленко.  
22.04.2024 20:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западная военная помощь Украине хоть и может выглядеть впечатляюще, но реально слишком мала, чтобы кардинально изменить ситуацию.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная военная помощь Украине хоть и может выглядеть впечатляюще, но реально слишком мала, чтобы...

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«Люди иногда не понимаю цифр. Нам дали, условно говоря, 100 тысяч снарядов, люди: «Ура!» Но не понимают, что орки выпускают по нам в день 14 тысяч снарядов, и больше.

У нас иногда дни, в которые мы выпускаем 4, а надо, минимум, 10 тысяч. 100 тысяч снарядов – это на десять боевых дней, чтобы именно показать, а не просто огрызнуться. И когда Марченко или кто-то говорит, что мы закупили, условно, три танчика – где они будут работать? У нас в начале войны была на 148 километров одна крупнокалиберная гаубица», – возмутился Прошинский.

«Прошло два года, а у нас всё повторяется. Один миллион патронов – знаете, как быстро он уходит при штурмах? Люди офигеют, когда поймут, что это на пару недель реальных боёв. Магия больших цифр великолепна, но те, кто в бою, они знают, как это всё расходуется, в каком количестве», – добавил всушник.

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