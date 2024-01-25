Стоны беглого либерала: Путин добился всего, чего хотел на Украине, в Грузии и Молдове

Анатолий Лапин.  
25.01.2024 10:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия


Украина дестабилизирована и заинтересована в остановке конфликта, а это значит, что президент России Владимир Путин добился всех основных целей, которые он ставил, начиная СВО.

Об этом в эфире украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бежавший в США российский либерал Константин Боровой, признанный иноагентом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина дестабилизирована и заинтересована в остановке конфликта, а это значит, что президент России Владимир...

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«Нет никаких сомнений, что Путин в общем добился всех целей, которые пытался добиться в Украине. Оккупирована значительная часть территории, создана точка нестабильности. Вот как в Грузии – ему не нужна вся Грузия, достаточно части территории, через которую он влияет на Грузию. Грузия вернулась в состояние колонии России, благодаря Иванишвили, этой партии «Грузинская мечта», – сказал либерал.

«В Молдове Путину не нужна вся территория – достаточно Приднестровья. В Сирии – то же самое, во многих других местах. Это специфика спецслужб, они создают точки нестабильности в разных местах и через них влияют на международные процессы, на внутренние процессы в государстве.

Украина сейчас заинтересована в том, чтобы остановить войну, во всяком случае, до момента прихода в США, в администрацию республиканцев, которые радикально изменят ситуацию, по сравнению с демократической партией, которая, конечно, играет в нечестную игру с Украиной», – заявил Боровой.

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