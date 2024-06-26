Стоны беглого либерала: Западные санкции создали экономическое чудо России

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Западные санкции, введенные против России, спровоцировали резкий рост цен на энергоресурсы и помогли РФ заработать дополнительные деньги, создав таким образом определенное экономическое чудо. Об этом в эфире «Русского радио Чикаго» заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономический эксперт и иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В результате и той традиционной антиэнергетической и антиклиматической политики, которую проводит Запад, и особенно усилившийся с началом широкомасштабной агрессии России против Украины, Запад добился того, что цены на энергоносители находятся на исключительно высоком уровне. Более того, они серьезно поднялись, тем самым предоставив возможность получить агрессору, путинскому режиму, невиданные ранее экономические ресурсы, измеряемые ежегодно в сотни миллиардов долларов», – сказал либерал.

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«Таким образом макроэкономическая политика Запада и санкции, введенные Западом против России, создали невероятное экономическое чудо для агрессора, позволяя агрессору получать ежегодно дополнительно от 200 до 400 миллиардов долларов ежегодно, что позволяет полностью покрывать все свои потери на любых направлениях, полностью компенсировать все издержки на всех направлениях, финансировать военные действия, агрессию против Украины, а также по другим направлениям», – заявил Илларионов.