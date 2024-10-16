Стоны экс-командира ВСУ: Эшелоны с украинскими минами не доходят до фронта

В ВСУ и украинской оборонке засилье людей, которым нужна не победа, а постоянная стагнация, чтобы продолжать наживаться на войне.

Об этом в интервью черновицкой журналистке Анне Спринчинат заявил бывший комроты 80-й одшбр ВСУ, адвокат Александр Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда люди перестанут служить, а начнут воевать, тогда будет война. Большая прослойка – 70%, которые там служат, то есть прикрывают свою задницу, перекидывают ответственность – пусть приданное подразделение воюет или пусть та рота идёт там штурмует, а я своих пропетляю. Крутятся как ужи на сковородке. Они служат, они не заинтересованы в победе. Встречал интересное выражение, два ветерана общаются, вот, а чего же так, проблемы в армии, а чего никто не хочет, и один другому говорит: ты рассуждаешь так, как будто ты хочешь выиграть, а они выиграть не хотят эту войну. Их устраивают бизнес-потоки, контрабанда оружия, откаты на поставках, на минах, на снарядах. Кстати, «Мадьяр» [командир подразделения аэроразведки ВСУ] недавно озвучил, что они делали мины стоимостью 50 долларов, а в закупке они у нас в ВСУ 1200 долларов. Понимаете, да? А их не хватает везде, не хватает для сил беспилотных систем, не хватает артиллерии. По моей информации, есть много вагонов, эшелонов с этими минами, которые просто стоят. Потому что каждый хочет на этом заработать, начиная от сил логистики, закупщиков, «Укроборонпрома» и так далее», – сказал Скорик.

«Этим не нужна победа! Им нужна постоянная стагнация. Есть старый адвокатский анекдот: «– Папа, я выиграл дело, которое ты вёл 20 лет! – Сынок, дурак ты, за эти 20 лет я тебя выучил, купил машину и дом». Так и тут», – добавил бывший комроты.