Стоны и боль в Зе-офисе: «Наказать Россию получится только гипотетически!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страдания украинцев и даже блэкаут в Киеве не впечатлили мировое сообщество настолько, чтобы России объявили изоляцию или хотя бы осудили.

Об этом на канале «И грянул Грэм» заявил советник Зе-офиса Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В глобальном поле произошло некоторое изменение. То есть все говорят: переговоры с Россией, давайте с Путиным говорить. Даже в Европе периодически кто-то выходит и говорит: давайте с ним разговаривать, всё нормально, и так далее. Это породило у России полное ощущение, что никто уже не анализирует происходящее: тип ударов, которые наносятся, применение неселективного ракетного оружия. До этого Тополь применялся по той же Львовской области, который может нести ядерные боеголовки. Но все делают вид: ну да, бьют там, по гражданскому населению, поэтому давайте с Путиным разговаривать. То есть в России сейчас возникло ощущение, что наказания как такового не будет, осуждения не будет, гипотетическое только!», – страдал Подоляк.