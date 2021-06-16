16.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, НАТО, Политика, Украина
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Стоны киевской дипломатии: Саммит НАТО не принес позитива для Украины

Новости УкраиныСаммит стран-членов НАТО, состоявшийся накануне, не принес ничего нового для Украины, повторив те же...

Саммит стран-членов НАТО, состоявшийся накануне, не принес ничего нового для Украины, повторив те же тезисы о коррупции, плана действий по членству и так далее. При этом, там не было сказано о санкциях против России и усилении давления на нее, что для Украины является негативным итогом.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С международной повестки дня исчезает проблема санкций. Кстати, на саммите НАТО нет ни слова в заключительном документе не только об усилении санкций, а даже про санкции, как инструмент давления на агрессора. Это плохо. Второе – к сожалению, в декларации саммита НАТО отсутствует тема освобождения заложников украинских – это тоже была для меня неприятная неожиданность. И третье, ключевое – никакой, как говорится, новации на саммите не произошло – они, по сути, повторили позиции 2008 года», – заявил Елисеев.

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