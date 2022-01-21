«Стоп нацизм! Мы любим русских»: в Македонии вышли против Украины

21.01.2022  10:15 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Северная Македония, Украина
Новости Украины

В столице Македонии Скопье под стенами посольства Украины прошла акция против интеграции страны в ЕС и войны с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», собравшиеся скандировали антивоенные лозунги и призывали украинскую власть отказаться от реабилитации нацизма.

В столице Македонии Скопье под стенами посольства Украины прошла акция против интеграции страны в...

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В руках протестующие держали плакаты с надписями «Нацистам нет места в ЕС», «Боритесь сами против России», «Против того, чтобы наши дети воевали за вас» и «Стоп реабилитации нацизма».

Организовали акцию активисты партии «Родина Македония».

Во время протеста один из членов партии зачитал обращение к украинской стороне, в котором помимо прочего заявил, что македонский народ не поддерживает провокации Украины против России и не хочет того, чтобы македонские солдаты участвовали в войне против братской России.

«Македонский народ любит Россию и русских, не поддерживает вступление своей страны в НАТО и осуждает русофобскую политику Украины и ЕС, поэтому члены партии «Родина Македония» пришли к украинскому посольству, чтобы от лица своего народа выразить протест украинскому правительству и поддержать Россию в такой острый момент», – заявил глава Международного движения «Русско-славянское объединение и возрождение» Андрей Родионов.



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