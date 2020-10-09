«Стоп Майдан!» – в Хабаровске на улицу вышли сторонники и противники Фургала

31.10.2020, Москва, Елена Острякова

Хабаровские активисты Национально-освободительного движения (НОД) выставили сегодня пикет против уже традиционного оппозиционного шествия за освобождение бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Несколько нодовцев кричали «Стоп Майдан!» и «Не допустим разрушения государственности России!», когда колонна проходила мимо пикета. В ответ оппозиция принялась скандировать «Путина в отставку!».

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Власти Хабаровска оценили численность сегодняшнего шествия в 300 человек, сами протестующие считают, что их в 7 раз больше.

Антипутинские лозунги традиционно доминировали на акции: «Просыпайся страна – Россией правит сатана», «Путин в историю еже вошел тем, что Гитлера превзошел», «От «Новичка» к новинке – резиновой дубинке». Протестующие кричали: «Путин – враг народа», «Долой царя», «20 лет – доверья нет», «Путин – вор украл Фургала».

Как становится ясным из трансляции шествия, хабаровский бизнес нашел способ заработать на протестах: женщина рассказывает, что купила тематические наклейки. В аудиосопровождении используются профессионально записанные местные песни в поддержку протеста.

Интересный оппозиционный союз – флаги коммунистов рядом с полотнищем белорусских националистов – пособников Гитлера

Некоторые автомобилисты поддерживали шествие гудками, но случались и конфликты с теми, кто хотел проехать по стороне улицы, занятой протестующими.

«За время проведения несанкционированных публичных мероприятий в поддержку экс-губернатора края, арестованного по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, на территории Хабаровского края пресечено 353 административных правонарушения. По результатам рассмотрения дел судами принято 339 решений: выписано штрафов на сумму около 2,5 миллионов рублей, 53 административных ареста, 37 – обязательные работы. Сотрудниками ГИБДД по Хабаровскому краю владельцам транспортных средств вручено 2001 предостережение о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях», – сообщает официальный сайт мэрии Хабаровска.

При этом рядовые хабаровчане передают журналистам деньги на погашение штрафов.

Сегодня стало известно, что Сергея Фургала на несколько часов выпустят из СИЗО для обследования у окулиста. Протестующие считают это своей заслугой. Они начали сбор подписей за изменение меры пресечения экс-губернатору и проведение открытого процесса по его делу.

Как сообщает «Коммерсант», у Фургала есть шанс избежать избежать уголовного преследования по главному из инкриминируемых ему преступлений — убийству бизнесмена Евгения Зори в 2004 году, если адвокаты докажут его алиби.