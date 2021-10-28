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28.10.2021 16:19 (Мск), Москва, Максим Никифоров
 
Африка, ООН, Политика, Россия
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«Стоп МИНУСКА»: граждане ЦАР выступили против миссии ООН

Центральноафриканцы, уставшие от бездеятельности миротворцев ООН, призвали международную организацию забрать своих сотрудников из страны....

Центральноафриканцы, уставшие от бездеятельности миротворцев ООН, призвали международную организацию забрать своих сотрудников из страны. В столице ЦАР городе Банги прошел массовый митинг, на котором люди держали плакаты с надписями: «Стоп МИНУСКА».

За годы присутствия в африканской стране миротворцы не только не снизили активность боевиков, но и стали новой угрозой для стабильности ЦАР. Их обвиняют в контрабанде природных ресурсов, убийстве гражданских лиц, изнасилованиях женщин и иных преступлениях.

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Несмотря на деструктивную деятельность миротворцев, ситуацию в ЦАР удалось стабилизировать. Армия республики, подготовленная российскими инструкторами, провела ряд масштабных операций, в результате чего крупные группировки боевиков были разгромлены. Россияне, которых на Западе любят приписывать к «ЧВК Вагнера», по просьбе местных властей организовали обучение для центральноафриканских силовиков.

Население африканской страны уверено, что контингент ООН должен быть выведен. Правительственные войска благодаря сотрудничеству с российскими инструкторами теперь способны дать отпор группировками террористов и обеспечить должный уровень безопасности.

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