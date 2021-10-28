28.10.2021 16:19 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Центральноафриканцы, уставшие от бездеятельности миротворцев ООН, призвали международную организацию забрать своих сотрудников из страны. В столице ЦАР городе Банги прошел массовый митинг, на котором люди держали плакаты с надписями: «Стоп МИНУСКА».

За годы присутствия в африканской стране миротворцы не только не снизили активность боевиков, но и стали новой угрозой для стабильности ЦАР. Их обвиняют в контрабанде природных ресурсов, убийстве гражданских лиц, изнасилованиях женщин и иных преступлениях.

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Несмотря на деструктивную деятельность миротворцев, ситуацию в ЦАР удалось стабилизировать. Армия республики, подготовленная российскими инструкторами, провела ряд масштабных операций, в результате чего крупные группировки боевиков были разгромлены. Россияне, которых на Западе любят приписывать к «ЧВК Вагнера», по просьбе местных властей организовали обучение для центральноафриканских силовиков.

Население африканской страны уверено, что контингент ООН должен быть выведен. Правительственные войска благодаря сотрудничеству с российскими инструкторами теперь способны дать отпор группировками террористов и обеспечить должный уровень безопасности.