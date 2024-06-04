Стоп украинским продуктам! Европейские фермеры выходят на масштабный протест

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4 июня в Брюсселе пройдет акция протеста фермеров со всей Европы. В нем смогут принять участие более 100 тысяч человек. На мероприятие приезжают все сельскохозяйственные организации и независимые фермеры из Польши и других восточноевропейских стран.

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«Мы боремся за то, чтобы мы, как нация, продолжали есть здоровую польскую еду, произведенную в нашей стране», – заявил глава профсоюза частных фермеров «Солидарность» Томаш Огнистый в эфире Telewizja Republika.

Ещё одной темой протестов станет недопущение ввоза некачественной украинской продукции в страны Евросоюза. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен заверила, что больше не будет контроля за продуктами питания с Украины, пересекающими границы ЕС. Польские фермеры и представители патриотических сил обвиняют главу Еврокомиссии в использовании войны на благо украинских олигополий, которые контролируют весь сектор птицеводства и торговли зерном.

«В ходе операции наши польские коллеги взяли пробы из зерновозов, пересекающих границу ЕС, исследовали их в лабораториях и обнаружили остатки всех видов средств защиты растений, запрещенных в ЕС», – говорят представители бельгийско-нидерландской фермерской организации «Farmers Defence Force».