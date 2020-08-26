Сторонница полицаев Алексиевич считает, что белорусы могут гордиться собой только за Майдан-Площу

26.08.2020, Москва, Елена Острякова

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич считает, что у белорусов впервые после недавних массовых протестов появился повод гордиться собой.

Об этом она заявила журналистам сегодня перед тем, как пойти на допрос в Следственный комитет по делу о попытке захвата власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. Если честно признаться, у нас этого чувства еще не было… Вы видите, какие прекрасные развороты идут в западных СМИ. Появился бренд Белоруссии. Белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир», – утверждает писательница.

Известно, что Белоруссия стала членом ООН еще будучи республикой в составе СССР. Так мир признал героический подвиг белорусского народа, потерявшего в ходе фашистской оккупации каждого четвертого жителя, но давший пример героической партизанской войны.

Однако по мнению нобелевской лауреатки Алексиевич, белорусские полицаи, сотрудничавшие с фашистами, были обычными сельскими парнями, всю войну просидевшими в своих деревнях, а партизаны – жестокими убийцами и насильниками. Об этом она заявила либеральному изданию «Медуза».