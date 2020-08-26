26.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика
Просмотров:

Сторонница полицаев Алексиевич считает, что белорусы могут гордиться собой только за Майдан-Площу


Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич считает, что у белорусов впервые после недавних массовых протестов появился повод гордиться собой.

Об этом она заявила журналистам сегодня перед тем, как пойти на допрос в Следственный комитет по делу о попытке захвата власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. Если честно признаться, у нас этого чувства еще не было… Вы видите, какие прекрасные развороты идут в западных СМИ. Появился бренд Белоруссии. Белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир», – утверждает писательница.

Известно, что Белоруссия стала членом ООН еще будучи республикой в составе СССР. Так мир признал героический подвиг белорусского народа, потерявшего в ходе фашистской оккупации каждого четвертого жителя, но давший пример героической партизанской войны.

Однако по мнению нобелевской лауреатки Алексиевич, белорусские полицаи, сотрудничавшие с фашистами, были обычными сельскими парнями, всю войну просидевшими в своих деревнях, а партизаны – жестокими убийцами и насильниками. Об этом она заявила либеральному изданию «Медуза».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть