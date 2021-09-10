Сторонник диктатора Джукановича из российского «Коммерсанта» грязно оклеветал Сербскую Православную Церковь

10.09.2021 21:59 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров

Депутат Скупщины Черногории, один из лидеров сербского Демократического фронта Милан Кнежевич направил письмо протеста главному редактору и генеральному директору газеты «Коммерсантъ» Владимиру Желонкину по поводу статьи собкора издания Геннадия Сысоева «Черногорская десантная интронизация».

Об этом сообщает in4s.net, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем письме Кнежевич отметил, что Сысоев грубо исказил реальные факты политической жизни Черногории. В частности, в своем материале журналист «Коммерсанта» утверждал, что владельцем Цетинского монастыря, где проходила церемония интронизации митрополита Иоанникия, является муниципалитет, а Сербская Православная Церковь в Черногории только использует этот архитектурный объект.

В то же время политик напомнил о том, что «Закон о своде вероисповедания», принятый при правительстве националистической «Демократической партии националистов», подразумевающий изъятие церковной собственности у СПЦ, спровоцировал массовые народные протесты, поставив Черногорию на грань гражданской войны, и был фактически отклонен 29 декабря 2020 года.

После прихода к власти коалиционного демократического правительства Здравко Кривокапича в соответствии с новой редакцией Закона о церковной собственности, Сербская Православная Церковь продолжает владеть всеми церквями и монастырями в Черногории, которые традиционно находятся под ее управлением.

«Создается впечатление, что международный обозреватель «Коммерсанта» Геннадий Сысоев не знает или не хочет знать о новой версии указанного закона, – отмечает Кнежевич. – Поэтому Геннадий Сысоев, не зная или не желая знать реальных фактов, оценил беспорядки в Цетинье с 3 по 6 сентября абсолютно искаженно, обвиняя в событиях Сербскую Православную Церковь. Хотя на самом деле закон нарушали сторонники Мило Джукановича, устроившие беспорядки, а также так называемая Черногорская Православная Церковь, не признанная Вселенским православием. И это не первый случай, когда Геннадий Сысоев искажает факты ради достижения своих личных политических приоритетов, по которым его давно узнают в Черногории».

В свою очередь, политический аналитик Игорь Дамьянович отметил, что в качестве экспертов для своих статей Сысоев привлекал исключительно прозападных деятелей.

«Собеседником Геннадия Сысоева бы Златко Вуйович, ключевой аналитик Мило, имеющий прочные связи и финансовую поддержку в западных фондах и посольствах. Он активно продвигал теорию о том, что российские спецслужбы пытались спровоцировать кровопролитие в Черногории перед выборами 2016 года… В комментарии «Коммерсанту» Вуйович обвиняет президента Сербии Александра Вучича в «желании спровоцировать конфликты в Черногории». Из Сербии эксклюзивным комментатором «Коммерсанта» выступает и другой известный пропагандист Джукановича, – Миливой Беслин, который практически повторил обвинения Вуйовича в адрес президента Сербии. Беслин также известен как яростный критик политики России и президента Владимира Путина в отношении Балкан. B своих комментариях он, как попугай, повторяет, что Россия неискренне относится к Сербии и, отказываясь признать независимость Косово, подрывает стабильность на Балканах», – отмечает эксперт.

Также Дамьянович отмечает, что Геннадий Сысоев вместе с супругой – бывшим корреспондентом белградского прозападного агентства Beta, давно проживают в Черногории. Некоторые СМИ также сообщили, что он получил черногорское гражданство и даже право голоса, поэтому взгляды Геннадия Сысоева понятны.

«Однако, если «Коммерсантъ» – серьезное СМИ, а не пропагандистская платформа Мило Джукановича на русском языке, ему придется опубликовать извинения и удалить скандальный текст со своего портала», – делает вывод эксперт.