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10.09.2021 21:59 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, СМИ, Церковь, Черногория
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Сторонник диктатора Джукановича из российского «Коммерсанта» грязно оклеветал Сербскую Православную Церковь

Депутат Скупщины Черногории, один из лидеров сербского Демократического фронта Милан Кнежевич направил письмо протеста...

Депутат Скупщины Черногории, один из лидеров сербского Демократического фронта Милан Кнежевич направил письмо протеста главному редактору и генеральному директору газеты «Коммерсантъ» Владимиру Желонкину по поводу статьи собкора издания Геннадия Сысоева «Черногорская десантная интронизация».

Об этом сообщает in4s.net, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем письме Кнежевич отметил, что Сысоев грубо исказил реальные факты политической жизни Черногории. В частности, в своем материале журналист «Коммерсанта» утверждал, что владельцем Цетинского монастыря, где проходила церемония интронизации митрополита Иоанникия, является муниципалитет, а Сербская Православная Церковь в Черногории только использует этот архитектурный объект.

В то же время политик напомнил о том, что «Закон о своде вероисповедания», принятый при правительстве националистической «Демократической партии националистов», подразумевающий изъятие церковной собственности у СПЦ, спровоцировал массовые народные протесты, поставив Черногорию на грань гражданской войны, и был фактически отклонен 29 декабря 2020 года.

После прихода к власти коалиционного демократического правительства Здравко Кривокапича в соответствии с новой редакцией Закона о церковной собственности, Сербская Православная Церковь продолжает владеть всеми церквями и монастырями в Черногории, которые традиционно находятся под ее управлением.

«Создается впечатление, что международный обозреватель «Коммерсанта» Геннадий Сысоев не знает или не хочет знать о новой версии указанного закона, – отмечает Кнежевич. – Поэтому Геннадий Сысоев, не зная или не желая знать реальных фактов, оценил беспорядки в Цетинье с 3 по 6 сентября абсолютно искаженно, обвиняя в событиях Сербскую Православную Церковь.

Хотя на самом деле закон нарушали сторонники Мило Джукановича, устроившие беспорядки, а также так называемая Черногорская Православная Церковь, не признанная Вселенским православием. И это не первый случай, когда Геннадий Сысоев искажает факты ради достижения своих личных политических приоритетов, по которым его давно узнают в Черногории».

В свою очередь, политический аналитик Игорь Дамьянович отметил, что в качестве экспертов для своих статей Сысоев привлекал исключительно прозападных деятелей.

«Собеседником Геннадия Сысоева бы Златко Вуйович, ключевой аналитик Мило, имеющий прочные связи и финансовую поддержку в западных фондах и посольствах. Он активно продвигал теорию о том, что российские спецслужбы пытались спровоцировать кровопролитие в Черногории перед выборами 2016 года…

В комментарии «Коммерсанту» Вуйович обвиняет президента Сербии Александра Вучича в «желании спровоцировать конфликты в Черногории». Из Сербии эксклюзивным комментатором «Коммерсанта» выступает и другой известный пропагандист Джукановича, – Миливой Беслин, который практически повторил обвинения Вуйовича в адрес президента Сербии.

Беслин также известен как яростный критик политики России и президента Владимира Путина в отношении Балкан. B своих комментариях он, как попугай, повторяет, что Россия неискренне относится к Сербии и, отказываясь признать независимость Косово, подрывает стабильность на Балканах», – отмечает эксперт.

Также Дамьянович отмечает, что Геннадий Сысоев вместе с супругой –  бывшим корреспондентом белградского прозападного агентства Beta, давно проживают в Черногории. Некоторые СМИ также сообщили, что он получил черногорское гражданство и даже право голоса, поэтому взгляды Геннадия Сысоева понятны.

«Однако, если «Коммерсантъ» – серьезное СМИ, а не пропагандистская платформа Мило Джукановича на русском языке, ему придется опубликовать извинения и удалить скандальный текст со своего портала», – делает вывод эксперт.

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