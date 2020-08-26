«Сторонник Русского мира». Майданщики недовольны новым белорусским митрополитом

26.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Противникам президента Александра Лукашенко не нравится смена митрополита Белорусской православной церкви, экзархом которой теперь стал епископ Вениамин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил симпатизирующий белорусским майданщикам священник Александр Шрмамко.

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По его словам, прежний митрополит Павел был не в чести у Лукашенко.

«Вениамин, напротив, явил себе твердым и верным сторонником режима. Гродно и Борисов – это два противоположных полюса в БПЦ. Кроме того, Вениамин вообще консерватор и, чувствую, «наведет порядок» При этом он сам по себе не сильный руководитель и будет послушной марионеткой в руках власти. В связи с этим напрашивается вопрос: а не техническая ли он фигура? Не прочищается ли место для иного, еще более одиозного?», – опасается Шрамко.

При этом издание характеризует нового митрополита как «как ярого сторонник единства народов России, Украины и Белоруссии и противника автокефалии».

Как сообщал ПолитНавигатор, Священный синод РПЦ принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности. Вместо него назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Павел получил назначение главы Кубанской митрополии.

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