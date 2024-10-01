«Сторонник Украины, способный убеждать Трампа»: что известно о новом генсеке НАТО

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Сегодня бывший премьер Нидерландов Марк Рютте официально стал генеральным секретарем НАТО, заменив на этом посту Йенса Столтенберга.

Бывшие инсайдеры НАТО рассказали Guardian, что Рютте хорошо подходит для того, чтобы управлять отношениями между 32 членами НАТО, включая США под предполагаемым руководством Трампа.

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Недавно он посоветовал союзникам прекратить «скучать и стонать о Трампе», потому что Европе приходится работать «с кем бы то ни было на танцполе».

«Ветеран саммита ЕС Рютте также имеет сильную позицию, чтобы преодолеть любое несоответствие между растущими оборонными амбициями блока и НАТО», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что НАТО традиционно настороженно относится к оборонительным амбициям ЕС, но Рютте, фискальный консерватор, не романтично относящийся к лозунгу ЕС о «теснейшем союзе», мог бы быть человеком, который преодолеет любой потенциальный разрыв.

Тем более, добавляет газета, что в скором времени ЕС будет иметь своего первого комиссара по обороне, бывшего премьера Литвы Андрюса Кубилюса, которому будет поручено руководить работой над «оборонными проектами общего европейского интереса», такими как Европейский воздушный щит и киберзащита.

Bloomberg также поет дифирамбы новому генсеку, отрекомендовывая его своим читателям, как «сторонника Украины, способного справиться с Трампом».

Как отмечает агентство, «новый глава НАТО готовится противостоять Путину с голландским прагматизмом».

«Всего несколько лет назад НАТО переживала спад после того, как Дональд Трамп обрушился на организацию с критикой, а президент Франции Эммануэль Макрон говорил о «смерти мозга». Теперь, после того как НАТО расширилась, задача сохранить альянс времен холодной войны в качестве геополитической силы находится в руках голландца Марка Рютте. Приветливый на публике, но дотошный за кулисами, бывший премьер-министр Нидерландов сегодня становится генеральным секретарем НАТО в момент, когда пакт, состоящий из 32 стран, вступает в решающий период. Если Трамп победит на выборах, трансатлантическая поддержка окажется под вопросом, что создаст экзистенциальную угрозу для альянса, созданного в 1949 году. Это дестабилизирует архитектуру безопасности Европы, поскольку конфликт на Украине идет уже третий год, а Киев зависит от постоянного потока военной и финансовой помощи», щ говорится в публикации.

Рютте также придется справляться с давлением со стороны некоторых членов Альянса, требующих уделять больше внимания борьбе с терроризмом и укреплению южного фланга НАТО. Также ему необходимо сохранить расходы на оборону на достаточно высоком уровне для поддержания надежного сдерживания, особенно в условиях ограниченных бюджетов в таких странах, как Германия.

«Это далеко не 2014 год, когда предшественник Рютте Йенс Столтенберг был предупрежден своим отцом, что ему предстоят «скучные годы» управления организацией», – предупреждает Bloomberg.

Агентство уверяет, что известный своими навыками общения с людьми, Рютте — HR-менеджер, ставший политиком — показал, что умеет справляться с трудными ситуациями, а после почти 14 лет руководства правительством Нидерландов у него есть глубокие связи, которые он может использовать.

«Он знает ЕС и всех его лидеров наизусть. И он имел дело с Трампом… С политической точки зрения он будет на высоте», — цитирует агентство аналитика Европейского совета по международным отношениям и бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Камиллу Гранд.

Также издание называет Рютте “сторонником помощи Украине.

“Несмотря на внутренние ограничения, Рютте по-прежнему остается ключевой фигурой на международной арене. Он сыграл важную роль в убеждении США в необходимости отправки F-16 для укрепления украинской обороны. Сами Нидерланды планируют перебросить 24 истребителя в Киев, а также предоставить 18 для обучения”, – говорится в публикации.