Сторонник Зеленского застрелил сослуживца-«порошенковца» в Донбассе

30.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Находящиеся в зоне «ООС» украинские военные, перебрав с алкоголем, устроили перестрелку из-за разных политических предпочтений.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на позициях 93-й бригады в районе населённого пункта Авдеевка перебравшие с алкоголем украинские военные не сошлись во взглядах на почве политики.

«Между двумя сторонниками действующего и избранного президентов произошла ссора, переросшая в перестрелку. Как и Зеленский, его фанат победил, выстрелив стороннику Порошенко в живот. Поняв, что натворил, стрелявший подался в бега», – рассказал представитель оборонного ведомства.

В настоящий момент, по его информации, командир 93-й бригады скрывает обстоятельства произошедшего. На место происшествия был направлен замполит Жуковский для проведения расследования и поиска беглеца.