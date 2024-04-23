Сторонникам объединения Молдовы с Румынией грозит крах на выборах в следующем году – киевский эксперт

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Сторонники интеграции с Румынией и вхождения в Евросоюз в Молдове теряют популярность. Высока вероятность, что на парламентских выборах в следующем году победу одержат евроскептики, которые сделают роль нынешнего президента Молдовы Майи Санду лишь номинальной.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил политолог, замдиректора аналитического центра «Украинская призма» Сергей Герасимчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная битва, я считаю, развернется на парламентских выборах. Парламентские выборы состоятся в следующем году, Республика Молдова является парламентской республикой, где роль президента, если он не имеет большинства в парламенте, является сугубо декоративной. Опросы свидетельствуют, что если сейчас у Майи Санду есть большинство в парламенте, то на следующих выборах этого большинства не будет. Очевидно, ей придется идти с кем-то в коалицию или же коалицию смогут построить и без нее. Если мы допустим такой сценарий, что значительное количество голосов получит блок «Победа», значительное количество голосов получат Додон и коммунисты, то они вполне могут сформировать большинство, которое будет наоборот ставить палки в колеса политике Майи Санду и срывать и дальше европейскую интеграцию Республики Молдова…», – отметил он.

«Россияне, очевидно, хотят пойти на хард-версию, то есть, то, что выглядело опереттой и фарсом во времена Додона и Плахотнюка, превратить в реальную историю, когда Майя Санду останется президентом и будет пытаться продвигать реформы на пути к европейской интеграции, но будет сталкиваться с блокировкой со стороны парламента, в котором большинство будут составлять те, кто как раз европейскую интеграцию не поддерживают», – заключил Герасимчук.