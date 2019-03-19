Сторонникам Порошенко больше не на что надеяться, кроме фальсификаций

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Меньше чем за две недели до первого тура президентских выборов сторонники нынешнего главы Украины Петра Порошенко ( “порохоботы”- на украинском политическом слэнге- Ред) надеются исключительно на фальсификации и подтасовки результатов голосования в пользу своего кумира, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил на свой страничке в соцсети один из ведущих украинских политэкспертов Дмитрий Джангиров.

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Джангиров опубликовал скриншот обсуждени я сторонниками Порошенко видов на итоги кампании. “ПОРОХО-ФИЛИЯ…. Она такая….”, – прокомментировал политолог откровения “порохоботов”.

Комментаторы на страничке Джангирова также по достоинству оценили откровения сторонников Порошенко.

Напомним, как свидетельствуют данные практически всех опросов, во втором туре выборов Порошенко проигрывает всем своим соперникам. А многие опросы не гарантируют даже его попадания во второй тур. Лидером симпатий украинцев является щоумен Владимир Зеленский, за которым с большим отрывом идет экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.