Сторонники Ходорковского обвинили лидерку навальнистов в работе на АП РФ

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Иноагентка Мария Певчих, руководящая экстремисткой организацией ФБК, созданной уголовником-иноагентом Алексеем Навальным, засветила в своем нашумевшем фильме «Предатели» документ, который могла получить только от высокопоставленного чиновника администрации президент РФ.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он пояснил, что Певчих в кадре листает указ президента РФ по поводу «Сибнефти», и на обратной стороне листов видны визы. По словам Коха, в руках у навальнистки – копия снятая с бланка строгой отчетности, на котором в единственном экземпляре подписываются чиновники. Этот экземпляр засекречивается и поступает в архив, допуск в которые имеет ограниченное число лиц. А публикуется и выкладывается в интернет указ без виз.

«Она это могла получить только от высокопоставленного чиновника администрации президента, который, конечно же, никогда не дал ей документов, если бы не имел на это «добра» на самом верху, включая ФСБ. Она этого не знает, поэтому так опрометчиво сдала свой источник. Но я, старый бюрократ, говорю: это привет от Сергей Владиленовича (замглавы АП Кириенко – ред.), переданный через Леню Волкова или напрямую Певчих. Вот теперь понятно, откуда они питаются информацией. Кто источник тем, которыми они будут радовать нас ближайшие несколько лет», – сказал Кох.

Он объясняет это сотрудничество якобы тем, что в ближайшее время беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский должен выиграть суд по ЮКОСу против РФ в Европе. Поэтому АП «дало приказ, чтобы Певчих подсуетилась, и можно было бы затянуть процесс».