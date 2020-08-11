11.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Беспорядки, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Украина
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Сторонники Лукашенко никогда не выйдут на разгон майдана – политолог


Большинство белорусов отдают себе отчёт в том, что на Украине после майдана произошла катастрофа, и не хотят подобного сценария в своей стране.

Об этом в эфире телеканала «НСН» заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусы знают результаты украинского майдана, если бы украинцы знали эти результаты, они бы растерзали Кличко, Яценюка и Турчинова. Там же произошла катастрофа.

В стране в два раза упал уровень жизни, потерян Крым, потерян Донбасс, гражданская война, нацисты на улицах, нет суверенитета, всем управляют иностранцы и идёт полное разграбление страны. Белорусы смотрят на Украину и готовы своими руками растерзать тех людей, которые выходят на митинги», – заявил Марков.

Также политолог объяснил, почему сторонники Лукашенко не выходят на митинги и не вступают в уличные столкновения.

«Сразу отвечу на вопрос, почему люди не выходят на белорусские улицы для подавления этих протестов. Потому что там за Лукашенко люди консервативные, конформистские, люди за власть, спокойные, семейные и более старших поколений.


Можете представить себе, чтобы люди, которые работают или пенсионеры с детьми и внуками шли на демонстрацию? Они в праве рассчитывать, что они выбирают президента, у которого в подчинении министр внутренних дел, генеральный прокурор, глава КГБ.

Которые обязаны навести порядок. Правоохранительные органы должны наводить порядок за своих граждан, а не посылать вместо себя пенсионеров на митинги», – заключил Сергей Марков.

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