Сторонники Порошенко против выборов, опасаясь второго срока Зеленского

Вадим Москаленко.  
17.10.2023 15:16
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, Украина


Проведение любых выборов на современной Украине будет нарушением Конституции, потому что большинство граждан будут лишены возможности в них поучаствовать.

Об этом в эфире интернет-канала «Newsroom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проведение любых выборов на современной Украине будет нарушением Конституции, потому что большинство граждан будут...

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«Я себе не могу даже представить, каким образом сегодня можно реализовать прозрачный легитимный избирательный процесс на Украине. Когда никто не знает, сколько миллионов украинцев находятся на оккупированных территориях.

Они будут голосовать, или нет? Если нет, то это нарушение норм Конституции. Потому что государство обязано обеспечить право граждан на волеизъявление. Каким образом власть может обеспечить право украинцев, которые оказались на оккупированных территориях? Никаким.

Военнослужащим вообще запрещено принимать участие в политическом процессе. Они не могут заниматься агитацией, и не могут выдвигаться как кандидаты», – сказал Тука.

Он подчеркнул, что также проблемы с тем, как обеспечить волеизъявление беженцев, да и многих других категорий украинцев. А значит выборы будут серьёзным нарушением Конституции

«Поэтому я выступал и выступаю против избирательных процессов в нашей стране», – добавил Тука.

Здесь нужно заметить, что Тука входит в лагерь сторонников экс-президента Петра Порошенко, рейтинги которого не позволяют претендовать сегодня на должность президента. Поэтому они выступают против выборов, на которых Зеленский, тем сконцентрировавший в своих руках беспрецедентную власть, победит.

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