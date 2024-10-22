Сторонники Санду распространяют шовинистические воззвания в адрес гагаузов

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Активисты партии «Действие и солидарность» в своих видеообращениях призывают не допустить избрания главой Молдовы этнического гагауза Александра Стояногло, вышедшего во второй тур президентских выборов.

«Штефан Великий умер бы от такого позора», – ксенофобно высказываются они, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И что нам теперь делать? Отдать страну в руки этого гагауза? Штефан Великий умер бы во второй раз от такого бардака», – говорит активист партии «Действие и солидарность» Марин Андони, который был известен оскорблениями на камеру граждан и священнослужителей, возвращавшихся из Москвы.

«Пусть молдаване проснутся и вспомнят о Штефане Великом! Молдаване никогда не проголосуют за гагауза! Гагауз – это значит предатель Родины!», – вещает другой активист партии Санду, Раду Дудкович, который также участвовал в травле неугодных граждан и священников.

Кроме того, он «случайно» оказался у стен президентского дворца в тот момент, когда Санду выгуливала своего пса Кодруца.

Подобными действиями возмутилась экс-кандидат в президенты Молдовы, журналистка Наталья Морарь. Она обвинила в этой кампании нынешнюю президентку Молдовы.

«Майя Санду лично ответственна за эту кампанию ненависти, ксенофобии и дискриминации на этнической и политической почве против своего оппонента, Александра Стояногло, а также против каждого второго гражданина страны, который выразил иную позицию на референдуме. Майя Санду морально обязана осудить такие публичные выступления своих сторонников, ведь в Конституции пока нет положения, позволяющего лишать прав граждан, которые не поддерживают Майю Санду», – написала Морарь в своём телеграм-канале.

По её мнению, Санду ведёт Молдову по пути нацистской Германии.

«Хотя, судя по тому, как развиваются события в последнее время, мы стремительно движемся к обществу, тщательно “очищенному” от всех неудобных элементов. Госпожа Санду, почитайте книги по истории о том, как зарождались нацизм или фашизм. Вы идёте точно по тому же пути. Точно по тому же», – резюмирует Наталья Морарь.

Журналистка выложила в соцсети ролики, записанные Марином Андони и Раду Дудковичем, с наложением их совместных фото с президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу, депутатом-шовинистом Лилианом Карпом и другими представителями правящей партии в Молдове.