Сторонники усташей подали иск на автора фильма о женщине, спасавшей сербских детей из концлагерей

13.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Неправительственная организация Хорватский всемирный конгресс подала иск на возбуждение уголовного дела в отношении режиссера документально-игрового фильма «Дневник Дианы Будисавлевич» Даны Будисавлевич за «демонстрацию неправды и лжи».

Дана Будисавлевич приходится родственницей легендарной Диане Будисавлевич, спасшей из усташеских концлагерей более 15 тысяч сербских детей.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сама Дана Будисавлевич не намерена каким-либо образом реагировать на иск националистов, поскольку считает, что Хорватский всемирный конгресс просто намерен пиариться на ее имени. Она уверена, что организация, составившая «крайне корявый иск», хочет запретить показ фильма о Диане Будисавлевич в хорватских школах.

«Это попытка запугать, но никто не воспринял этот «иск» всерьез, поэтому хорватские СМИ до сих пор об этом не написали, – сказала режиссер. – Фильм и по сей день демонстрируют в школах, причем учителя сами решают показывать его или нет, и никто на них не давит.

Для меня же симптоматично, что давление на меня исходит от людей из хорватской диаспоры, которые не жили в Хорватии в течение многих лет».

В своем иске Хорватский всемирный конгресс утверждает, что спасение детей было якобы организовано усташеским правительством Независимой державы хорватской (НДХ), но в ленте об этом «нет ни слова». Режиссера также обвиняют в «вымышленном насилии со стороны полицейских в квартире Дианы Будисавлевич», и пытаются обелить руководителя Усташеской надзорной службы, палача и садиста Евгена «Дидо» Кватерника.

Диана Будисавлевич, урожденная Обексер была врачом и австрийской женой известного хорватского хирурга сербского происхождения Юлия Будисавлевича, родственника легендарного сербского ученого Николы Теслы.

Диана Будисавлевич

В годы второй мировой войны стала целенаправленно, при помощи связей своего мужа и Красного креста спасать детей из усташеских концлагерей, пристраивая их в хорватские семьи. Всего, таким образом, Дианой было вывезено из лагерей смерти 15 536 детей, 3 254 из которых погибли от последствий пыток, голода и отсутствия ухода за ними, остальные остались живы.

В 1945 году она передала картотеку с именами спасенных коммунистическому югославскому правительству, но то, в свою очередь, изъяло у нее все документы и запретило где-либо распространяться о своем прошлом, чтобы тем самым не нанести удар по пресловутому «братству-единству» народов. О подвиге матери случайно узнала ее внучка, которая записывала все, что происходило с ней в годы войны.

«В детской больнице было несколько комнат, в которых лежали дети, – писала в своих дневниках Диана. – Комнаты без мебели, только подкладные судна, на полу сидели и лежали невероятно исхудавшие маленькие дети. Врач сказал, что для помощи слишком поздно.

Дети-узники усташеского концлагеря

Почти никто из детей не держится на ногах. Они умирали от дифтерии. Их маленькие голые тела заворачивали в бумагу и складывали на лестнице, ведущей на чердак. Остальные дети почти все время проводили на горшках – их мучила страшная диарея».

Сербские дети, одетые Дианой в усташескую униформу для того, чтобы беспрепятственно вывезти их из концлагеря

Диану Будисавлевич не любят как хорватские клеро-нацисты, так и некоторые сербские ура-патриоты, которые предполагают, что та целенаправленно вывозила сербских детей из концлагерей и пристраивала в хорватские семьи, чтобы сделать из них хорватов и католиков.