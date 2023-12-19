Сторонники заморозки в США: Дальнейшая оккупация русской Одессы – важнейшая часть плана победы над Россией
В США есть круги, убеждающие украинское руководство согласиться на заморозку конфликта. При этом на весь мир будет объявлено о победе Киева, пишет газета Financial Times.
Издание не уточняет, по каким причинам Россия должна согласиться на такой сценарий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Даже некоторые из самых ярых западных сторонников Украины сейчас говорят о необходимости того, чтобы Киев признал замороженный конфликт и объявил о победе.
«Мы должны перевернуть повествование и сказать, что Путин потерпел неудачу», – говорит один бывший американский чиновник.
Безусловно, верно, что Россия добилась гораздо худшего в этом конфликте — а Украина намного лучшего, — чем большинство аналитиков смели надеяться в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Русские потерпели унизительное поражение в битве за Киев. Путин пожертвовал сотнями тысяч жизней ради незначительных территориальных завоеваний.
И у России — впервые за столетия – практически нет союзников на европейском континенте.
Украина, напротив, сейчас пользуется беспрецедентным уровнем международной поддержки и уважения. Страна также заплатила ужасную цену в этой войне. Но ее статус независимой нации – со своей собственной гордой культурой и самобытностью — никогда больше не будет стерт. На великом витке истории эта победа действительно будет иметь значение», – говорится в публикации.
Автор разъясняет, что, поскольку неудачное контрнаступление ВСУ привело многих к мысли о маловероятности военной победы над Россией, теперь может рассматриваться план победы экономической – так называемый «корейский сценарий».
«Промежуточной ситуацией — где—то между замороженным конфликтом и официальным мирным договором – было бы перемирие. Обе стороны договорились бы только о прекращении боевых действий, без урегулирования каких-либо основополагающих политических вопросов.
Моделью здесь могло бы стать окончание корейской войны и разделение полуострова на Северную и Южную Корею.
Южнокорейская модель также указывает на возможную новую теорию победы Украины. Как только боевые действия в Корее прекратились, южнокорейцы смогли сосредоточиться на восстановлении своей экономики — с огромным успехом.
Важно то, что Украина по-прежнему имеет доступ к Черному морю и контролирует Одесский порт. Ей также был дан зеленый свет для начала переговоров о вступлении в ЕС, которые должны сочетаться с увеличением финансовой и технической помощи, чтобы начать процесс восстановления экономики», – пишет FT.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.