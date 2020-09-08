08.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Провокации, Россия
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Сторонников Беломайдана жестко разогнали в Минске


Немногочисленные акции в поддержку одного из координаторов протестных митингов Марии Колесниковой прошли в нескольких местах Минска.

Все они были разогнаны правоохранителями, иногда весьма брутально.

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Вчера оппозиционные СМИ сообщили о похищении Колесниковой. Сегодня утром государственные медиа рассказали, что оппозиционерка с двумя товарищами пыталась выехать на Украину, но была задержана.

Сторонники Колесниковой опровергли эту информацию. Они утверждают, что Марию насильно пытались выдворить из страны, но она порвала свой паспорт. Где сейчас находится Колесникова, неизвестно.

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