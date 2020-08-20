Сторонников Лукашенко на белорусских улицах становится все больше

20.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался куда устойчивее, чем это представлялось после начала протестов оппозиции, объявившей главой государства домохозяйку и жену блогера Светлану Тихановскую.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет известный военкор Александр Коц.

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Он вспоминает, что полтора года назад после начала массовых антиправительственных митингов отводил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро неделю-две, но тот тем не менее продолжает править страной.

По словам автора, Лукашенко совершил ту же ошибку, что и Мадуро, попытавшись подавить протесты силой и лишь неделю спустя начав мобилизацию своего электората.

«Поначалу получилось неуклюже и не очень искренне, но с каждым днем сторонников Лукашенко на улицах становится все больше. Они уже не боятся ходить с государственным флагом и высказываться в соцсетях», – отмечает военкор.

«В то же время власть в Белоруссии больше не препятствует и оппозиционным акциям, давая выпустить пар и надеясь на то, что затягивание протестов будет играть на Лукашенко. Рано или поздно, веселые, бесцельные и безрезультатные марши могут надоесть. И выдохнуться», – добавляет Коц.

Он не исключает, что Запад может признать Тихановскую президентом Белоруссии, как это произошло в Венесуэле, где главой государства ряд стран западного блока, в первую очередь США, объявили оппозиционера Хуана Гуайдо.

«И если Лукашенко не сломается, не сдаст добровольно президентское кресло, белорусский Гуайдо в юбке может продолжать записывать свои видеообращения из заграницы, как показывает опыт Венесуэлы, бесконечно долго. Ускорить уже запущенный процесс свержения власти в Белоруссии может лишь предательство в окружении самого Батьки либо кровавая провокация. Но это уже не венесуэльский, а украинский сценарий Майдана», – резюмирует Коц.